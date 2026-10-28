Sanepar fecha contrato bilionário para reforçar abastecimento de água no Norte do Paraná

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) definiu, em leilão realizado na Bolsa de Valores (B3) nesta quarta-feira (28), em São Paulo, a empresa responsável por tirar do papel a primeira etapa do Sistema de Abastecimento Integrado do Norte do Paraná (SAINP).

A vencedora do certame internacional foi o Consórcio Águas do Paraná, que apresentou a melhor proposta com o menor Valor Mensal de Locação (VML), fixado em R$ 9.031.100,05. O consórcio vencedor é formado pelas empresas Blueocean Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, PB Construções SA e TGA Construção e Segurança Viária LTDA.

Com investimentos previstos de até R$ 2 bilhões da Sanepar, o projeto vai reforçar o fornecimento de água tratada nas cidades de Apucarana, Arapongas e Rolândia. Na prática, a nova estrutura vai injetar 1.200 litros de água tratada por segundo na rede dessas três cidades, captando água dos rios Taquara e Apertados.

Como vai funcionar o novo Sistema de Abastecimento?

Segundo a Sanepar, o diferencial do novo sistema é a integração entre as cidades. Quando uma região passar por estiagem ou problemas temporários na captação, os municípios vizinhos poderão socorrer o abastecimento de forma automática. A ideia é evitar racionamentos e garantir que a água continue chegando às torneiras mesmo em períodos críticos de seca.

O consórcio vencedor ficará encarregado de fazer o projeto, erguer as estruturas e alugar os equipamentos para a Sanepar por 20 anos. A operação e o tratamento da água continuam 100% sob a responsabilidade da Sanepar.

Obras previstas

89 quilômetros de novas tubulações para transportar a água tratada entre os municípios;

Duas novas unidades de captação de água (Rio Taquara e Ribeirão Apertados);

Uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) no Sistema Taquara;

Cinco estações elevatórias (bombas de grande porte para empurrar a água);

Ampliação do reservatório Papa-Piri, em Arapongas, que vai ganhar capacidade para mais 4 milhões de litros.

Próximos passos

Nesta primeira fase, a obra deve garantir mais segurança hídrica na região até o ano de 2050. Em uma segunda etapa, o projeto será expandido para conectar também as cidades de Londrina e Cambé, utilizando a água do Rio Tibagi.

A expectativa da Sanepar é que, quando todo o complexo estiver concluído, o sistema será capaz de produzir 5,5 mil litros de água por segundo, atendendo diretamente mais de 1,4 milhão de moradores no Norte do Estado.