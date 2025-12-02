Sanepar avança em obras de reurbanização após desassoreamento em Cascavel

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está realizando obras de consolidação e reurbanização do terreno que recebeu os resíduos do desassoreamento do Lago Municipal de Cascavel, concluído em janeiro de 2024. O investimento de R$ 795 mil inclui nivelamento do solo, criação de platôs, plantio de grama, cercamento e construção de calçadas ao redor do terreno no bairro Cascavel Velho.

O desassoreamento do Lago Municipal durou dez meses e removeu 21 mil metros cúbicos de lodo, que foi transportado por uma tubulação de 3,5 km até o terreno às margens da Rua Ângelo Sbardela. A Sanepar realizou a drenagem para retirar a umidade do material e tem monitorado as condições do solo desde então.

O material, composto basicamente de areia e terra, mostrou-se adequado para a recuperação da área anteriormente degradada. A expectativa é que o espaço seja entregue no primeiro semestre de 2026 para que a Prefeitura possa transformá-lo em área de uso público.

Tanto o trabalho de desassoreamento quanto a reurbanização do terreno fazem parte de uma parceria entre a Sanepar e a prefeitura de Cascavel para a conservação do Lago Municipal, considerado um dos cartões postais da cidade.