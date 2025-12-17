Sanepar anuncia ações para o Verão Maior Paraná nesta quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) realizará uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (18) às 10h, em sua sede em Curitiba, para apresentar as ações planejadas para o Verão Maior Paraná. O presidente da companhia, Wilson Bley, detalhará iniciativas que visam melhorar a experiência de moradores e turistas durante a temporada de verão no estado.

Entre as ações previstas está o programa de limpeza das praias, que terá início na sexta-feira (19). A iniciativa busca garantir maior conforto aos frequentadores do litoral paranaense. Além disso, serão apresentadas informações sobre obras e investimentos em andamento na região litorânea, que têm como objetivo atender ao aumento da demanda por serviços de saneamento durante o período de alta temporada.

Outro ponto de destaque é a instalação da ecobarreira no Canal de Matinhos, uma medida que visa contribuir para a preservação ambiental da região. O programa Praia Acessível também será abordado, detalhando como pessoas com dificuldade motora poderão acessar o mar e as praias de água doce no interior do estado.

A Sanepar também aproveitará a ocasião para divulgar a ampliação dos benefícios sociais tarifários, que passaram a atender mais de 600 mil famílias desde o início desta semana. Esta medida visa tornar os serviços de saneamento mais acessíveis a uma parcela maior da população paranaense.