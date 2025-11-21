Sanepar abre consulta pública para licitação de sistema de abastecimento

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) disponibilizou em seu site o edital de consulta pública para a licitação do futuro Sistema de Abastecimento Integrado do Norte do Paraná (SAINP). O projeto visa atender as cidades de Apucarana, Arapongas, Rolândia, Londrina e Cambé, com capacidade de produção de 5,5 metros cúbicos de água por segundo e potencial para abastecer até 1,54 milhão de consumidores.

A primeira etapa do SAINP, foco desta consulta, prevê a implantação de nova captação no Rio Taquaras, ampliação da estrutura no Ribeirão Apertados, construção de Estação de Tratamento de Água, adutoras e reservatórios. Inicialmente, integrará os sistemas de Apucarana, Arapongas e Rolândia, com produção de 1,2 m³/s.

O valor de referência apresentado é de R$ 1,924 bilhão, correspondente à soma do valor mensal de locação para os 20 anos de vigência do contrato. As contribuições podem ser enviadas por formulário eletrônico até 28 de novembro, visando o aprimoramento técnico e jurídico do processo.

Importância do projeto para a região

O SAINP foi concebido para ampliar a segurança operacional da região, especialmente diante de eventos de estiagem que têm afetado municípios como Apucarana nos últimos anos. O sistema deve fortalecer o abastecimento em períodos críticos, garantindo água em qualidade e quantidade para a população, integrando bacias hidrográficas além das fronteiras geopolíticas.

A Sanepar informa que desenvolve estudos com planejamento de 20 a 30 anos, incluindo análises sobre disponibilidade hídrica, projeções de demanda e alterações de perfil do consumo. A redução gradual das vazões dos rios Caviúna e Pirapó reforçou a necessidade de uma solução integrada e de maior porte, como o SAINP.

Até a entrada plena em operação do sistema integrado, a companhia afirma que continuará executando investimentos locais para assegurar a regularidade do abastecimento em todos os municípios atendidos.