Rondon recebe 103 novas casas e investimentos em infraestrutura

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O município de Rondon, no Centro-Oeste do Paraná, receberá 103 novas casas e investimentos em infraestrutura nesta quarta-feira (17). A entrega das residências e o anúncio de novos projetos serão realizados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em evento marcado para as 13h no prolongamento da Avenida Brasil.

As 103 casas fazem parte dos conjuntos habitacionais Planalto I e II. As famílias beneficiadas receberam um subsídio de R$ 20 mil para a entrada, totalizando um investimento de R$ 2 milhões da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) através do programa Casa Fácil Paraná. A iniciativa conta com a parceria da Caixa Econômica Federal e da construtora Casarin.

Além da entrega das moradias, serão anunciados novos investimentos para Rondon. Entre eles, está a construção de um campo de futebol pelo programa Meu Campinho e recursos para pavimentação de diversas vias da cidade, incluindo as ruas Santa Cecília, Goiás, Américo Zanelati, Pedro Santos, Vicente da Costa, São Paulo, Torisco Sábado Neto, Vale Verde, as avenidas Brasil e Marginal Flamboyant, e as ruas Olímpica e Sol Nascente.

Esses investimentos em infraestrutura visam melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores de Rondon. A pavimentação das ruas contribuirá para o desenvolvimento local, facilitando o acesso a diferentes áreas da cidade e potencialmente valorizando os imóveis da região.