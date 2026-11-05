Rodovias bloqueadas no Paraná nesta quinta-feira por obras e mais; veja o tempo real

Esta quinta-feira (05) exige atenção de motoristas que trafegam pelo Paraná, com bloqueios totais, interdições por temporais e obras em rodovias do estado. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) orienta o planejamento de rotas alternativas.

Bloqueios Totais e Interdições no Paraná

PR-340 (Tunas do Paraná a Cerro Azul): A rodovia tem bloqueio total no km 118, das 9h às 12h e das 14h às 17h, para serviços de terraplanagem e alargamento de pista. As atividades podem ser suspensas em caso de chuva.

de pista. As atividades podem ser suspensas em caso de chuva. PR-592 (Nova Prata do Iguaçu à Usina Salto Caxias): O km 15 está totalmente interditado na região Oeste devido ao rompimento de galeria pluvial após temporais. O trâmite para contratação emergencial das obras está em fase final.

Obras e Tráfego

PR-160 (Telêmaco Borba): O tráfego opera em sistema de pare-e-siga na altura das obras do novo viaduto, com lentidão localizada.

Condições Gerais e Eixos Liberados

BR-277 (Guarapuava – Serra da Esperança): O km 312 está totalmente liberado e com fluxo normalizado.

BR-116 (Ligação Curitiba / São Paulo): Apresenta trânsito moderado em ambos os sentidos, sem retenções.

Rodovia do Paraná tem alerta para os próximos dias

A PR-170 terá interdição preventiva de 15 minutos em ambos os sentidos no km 386 nesta sexta-feira (06/11), às 14h, para serviços de explosão de rochas em pedreira. O bloqueio por tempo indeterminado na PR-592, em Nova Prata do Iguaçu, estende-se para além da data atual, dependendo dos trâmites de reparo.