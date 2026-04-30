Rodovias entre PR e SC devem receber mais de 1 milhão de veículos no feriado

A partir desta quinta-feira (30/04) até domingo (03/05), as rodovias que ligam o Paraná a Santa Catarina devem registrar um movimento intenso. Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, a expectativa é que cerca de 1,06 milhão de veículos circulem pela BR-116/PR, BR-376/PR, BR-101/SC e pelo Contorno de Florianópolis durante o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira (01/05).
O volume representa um aumento de até 25% em comparação aos dias normais. A operação especial de monitoramento segue até o domingo (03/05).
No trecho do Paraná são esperados cerca de 206 mil veículos. Já entre Garuva e Palhoça, em Santa Catarina, a previsão de circulação é de 857 mil veículos.
Horários de maior movimento nas estradas entre Paraná e Santa Catarina
De acordo com a concessionária, os horários de pico nas rodovias BR-116/PR, BR-376/PR, BR-101/SC serão:
- 30/04 (quinta-feira): das 5h às 22h
- 01/05 (sexta-feira): das 7h às 10h
- 02/05 (sábado): das 10h às 18h
- 03/05 (domingo): das 10h às 16h
Atenção redobrada nas estradas
A previsão do tempo indica possibilidade de chuva, principalmente nesta sexta-feira (01/05). Em pista molhada, a visibilidade diminui e a distância de frenagem aumenta. Nesses casos as orientações de segurança são:
- Manter o farol baixo aceso, mesmo durante o dia.
- Reduzir a velocidade;
- Manter distância segura do carro à frente.
A Arteris também reforça que ao avistar um atendimento na pista, é importante reduzir a velocidade e, se possível, mudar de faixa para proteger as equipes que estão trabalhando no local.