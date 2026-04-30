Rodovias entre PR e SC devem receber mais de 1 milhão de veículos no feriado

A partir desta quinta-feira (30/04) até domingo (03/05), as rodovias que ligam o Paraná a Santa Catarina devem registrar um movimento intenso. Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, a expectativa é que cerca de 1,06 milhão de veículos circulem pela BR-116/PR, BR-376/PR, BR-101/SC e pelo Contorno de Florianópolis durante o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira (01/05).

O volume representa um aumento de até 25% em comparação aos dias normais. A operação especial de monitoramento segue até o domingo (03/05).

No trecho do Paraná são esperados cerca de 206 mil veículos. Já entre Garuva e Palhoça, em Santa Catarina, a previsão de circulação é de 857 mil veículos.

Horários de maior movimento nas estradas entre Paraná e Santa Catarina

De acordo com a concessionária, os horários de pico nas rodovias BR-116/PR, BR-376/PR, BR-101/SC serão:

30/04 (quinta-feira): das 5h às 22h

das 5h às 22h 01/05 (sexta-feira): das 7h às 10h

das 7h às 10h 02/05 (sábado): das 10h às 18h

das 10h às 18h 03/05 (domingo): das 10h às 16h

Atenção redobrada nas estradas

A previsão do tempo indica possibilidade de chuva, principalmente nesta sexta-feira (01/05). Em pista molhada, a visibilidade diminui e a distância de frenagem aumenta. Nesses casos as orientações de segurança são:

Manter o farol baixo aceso , mesmo durante o dia.

, mesmo durante o dia. Reduzir a velocidade;

Manter distância segura do carro à frente.

A Arteris também reforça que ao avistar um atendimento na pista, é importante reduzir a velocidade e, se possível, mudar de faixa para proteger as equipes que estão trabalhando no local.