Rodovia do Paraná fica totalmente bloqueada por 10 dias após alerta de deslizamento

A PR-092 está com interdição total desde a manhã deste domingo (26/04). O bloqueio ocorrerá entre o quilômetro 121 e o quilômetro 127, no trecho que passa por Doutor Ulysses, município da Região Metropolitana de Curitiba. A informação foi divulgada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Motivo da interdição na PR-092

O bloqueio total do tráfego na rodovia está diretamente relacionado à previsão de fortes chuvas para os próximos dias na região. A principal preocupação é o risco de deslizamento de terra no trecho da serrinha, área onde o morro encontra-se atualmente sem cobertura vegetal em razão das obras de pavimentação que estão sendo executadas na rodovia.

Segundo o DER/PR, a interdição da PR-092 é uma medida imprescindível para garantir a segurança de todos os usuários que trafegam pela via.

Prazo previsto para liberação

A rodovia permanecerá interditada durante todo o período de chuvas e enquanto o solo continuar saturado de água. A previsão é que o bloqueio se estenda por um período de 7 a 10 dias, dependendo das condições climáticas e da recuperação do terreno.

Rotas alternativas e desvios

Durante o período de interdição da PR-092, os condutores deverão utilizar rotas alternativas. Veículos de passeio, veículos de emergência e caminhões de pequeno porte com até 6 toneladas poderão trafegar pelo desvio localizado no bairro Figueira, na altura do quilômetro 121 da rodovia.

É importante ressaltar que esse desvio não possui estrutura adequada para comportar caminhões de grande porte, como os caminhões madeireiros. Portanto, fica expressamente proibida a passagem desses veículos pesados pela rota alternativa estabelecida.