Rodovia do Paraná fecha totalmente por 3 horas hoje; Veja a situação das estradas

O movimento nas rodovias que cortam o Paraná nesta quarta-feira (24) apresenta fluxo típico de meio de semana, com tráfego concentrado nos acessos urbanos, circulação intensa de caminhões em corredores logísticos e obras em andamento em diferentes regiões do estado. No interior do Paraná, entre Pitanga e Turvo, a PRC-466 será interditada totalmente para explosão de rochas. Motoristas devem redobrar a atenção em trechos com intervenções programadas e bloqueios temporários.

Principais Rodovias Federais (BRs)

BR-277 (Sentido Litoral e Interior)

O tráfego flui sem grandes retenções na Serra do Mar, tanto na descida quanto na subida. Nos acessos a Curitiba, o fluxo aumenta nos horários de pico, especialmente entre São José dos Pinhais e a capital. No interior, equipes seguem atuando em frentes de ampliação e manutenção, exigindo atenção à sinalização.

BR-376 (Ligação Paraná–Santa Catarina)

Fluxo considerado normal ao longo do trecho paranaense, com lentidões pontuais nos perímetros urbanos próximos à Região Metropolitana de Curitiba. O movimento de veículos pesados permanece elevado.

BR-116 (Contorno Leste e Região Metropolitana)

Tráfego intenso de caminhões e veículos comerciais, principalmente nos acessos industriais de Curitiba, São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande. Não há registros de bloqueios totais nesta manhã.

Rodovias Estaduais (PRs)

PRC-466 (Pitanga – Turvo)

A principal alteração do dia ocorre no Centro-Sul do estado. O DER-PR programou uma interdição total entre os quilômetros 195 e 208, das 14h às 17h, para detonação de rochas e limpeza da pista como parte das obras de duplicação da rodovia. A recomendação é que os motoristas antecipem a viagem ou utilizem rotas alternativas.

PR-317 e PR-323

Trechos seguem com serviços de conservação e manutenção de pavimento, podendo operar em sistema de Pare e Siga em pontos específicos ao longo do dia.

Restrições para veículos de carga

Motoristas de caminhões com dimensões excedentes devem ficar atentos às restrições temporárias de circulação em rodovias federais de pista simples. Conforme orientação da Polícia Rodoviária Federal, há limitação de tráfego para esse tipo de veículo em horários específicos, visando aumentar a segurança durante o período de festas juninas.