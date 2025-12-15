Retorno de Athletico e Coritiba à Série A impulsiona turismo no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O retorno do Athletico Paranaense e do Coritiba à Série A do Campeonato Brasileiro em 2026 deve impactar significativamente o turismo em Curitiba e no Paraná. Hotéis, bares, restaurantes e atrativos turísticos esperam um aumento no faturamento com a vinda de torcedores de outros clubes ao longo do próximo ano. O campeonato tem início previsto para 28 de janeiro.

Segundo dados do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (Seha), dias de jogos em Curitiba contra equipes de grandes torcidas geram um fluxo intenso de visitantes, atingindo uma média de 70% a 80% de ocupação nos hotéis. Mesmo com as caravanas de bate-volta, muitas famílias e turistas optam por pernoitar e conhecer a cidade além do evento esportivo.

Karla Sottomaior, vice-presidente do Seha, destaca a importância dos três maiores times da capital disputarem competições como a Série A, devido ao movimento gerado na rede hoteleira. O secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, ressalta que o Paraná está preparado para receber todos os públicos com boa hospedagem, gastronomia e atrativos que complementam uma viagem motivada pelo futebol.

Os estádios Couto Pereira e Arena da Baixada possuem setores exclusivos para torcidas visitantes, correspondendo a 10% da capacidade total. Parte desse espaço será ocupada por torcedores de outras cidades e estados que virão a Curitiba acompanhar suas equipes.

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão de promoção vinculado à Secretaria do Turismo, afirma que o estado possui destinos com potencial para receber diferentes modalidades esportivas, fortalecendo sua imagem na recepção de atletas, equipes e público.

O aumento no número de jogos pode influenciar a ocupação dos estádios ao longo do ano, exigindo um equilíbrio na gestão dos espaços também utilizados para shows e eventos. Gislaine Queiroz, presidente do Curitiba Convention, ressalta que o retorno dos clubes à elite do futebol nacional tende a gerar maior visibilidade para a cidade, impactando positivamente a cadeia produtiva local.