Retorno de Athletico e Coritiba à Série A deve impulsionar turismo no Paraná

O retorno do Athletico Paranaense e do Coritiba à Série A do Campeonato Brasileiro em 2026 deve impactar positivamente o setor de turismo no Paraná. A expectativa é de um aumento significativo no fluxo de visitantes em Curitiba, especialmente nos dias de jogos contra equipes de grandes torcidas.

Segundo dados do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (Seha), a ocupação dos hotéis na capital paranaense atinge uma média de 70% a 80% em dias de partidas importantes. Além da rede hoteleira, outros setores como bares, restaurantes e serviços de transporte também devem se beneficiar com a chegada de torcedores de outros estados.

Karla Sottomaior, vice-presidente do Seha, destaca a importância dos eventos esportivos para o turismo local: “O movimento que isso gera na rede hoteleira é gigante. Os esportes, como um todo, acarretam uma demanda para os hotéis, é importante fomentar atividades assim no Paraná”.

O Estádio Couto Pereira e a Arena da Baixada, juntos, têm capacidade para receber até 10% de torcedores visitantes, o que deve contribuir para o aumento do fluxo turístico. Além da capital, outras cidades do estado também devem se beneficiar com o turismo esportivo, como Londrina e Ponta Grossa, que terão times na Série B do campeonato nacional.

O impacto do futebol no turismo vai além da ocupação hoteleira. Fabio Aguayo, presidente da Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Casas Noturnas (Abrabar), ressalta que o aumento no fluxo de visitantes deve refletir positivamente na arrecadação de impostos como ICMS e ISS, beneficiando a economia do estado como um todo.