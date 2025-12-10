Saúde

Retirada de kits para Corrida de Vigilância em Saúde começa nesta sexta

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 10/12/25 15h07
SESA

A entrega dos kits para os 5 mil inscritos na 1ª Corrida de Vigilância em Saúde inicia nesta sexta-feira (12), das 16h às 20h, na sede da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) em Curitiba. A retirada também poderá ser feita no sábado (13), das 8h às 18h. O kit contém número de inscrição, sacola, camiseta e boné personalizados.

O evento acontecerá no domingo (14), com concentração a partir das 6h e largada às 7h, na Avenida Dário Lopes dos Santos, em frente às bilheterias do Estádio Durival Britto e Silva, no bairro Rebouças. A programação inclui caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km.

Todos os participantes receberão medalha ao final da prova. Haverá troféus para os três primeiros colocados na classificação geral e por faixa etária, nas categorias masculino e feminino.

A corrida encerra as ações do Paraná Rosa 2025, campanha estadual que promoveu iniciativas voltadas à saúde da mulher desde setembro. O objetivo é aproximar a vigilância em saúde da comunidade por meio da prática esportiva, reforçando a importância de hábitos saudáveis.

Percursos da prova

A caminhada de 3km seguirá pela Avenida Dário Lopes dos Santos até a Avenida Comendador Franco, passando pelas ruas Engenheiros Rebouças e Conselheiro Laurindo. A corrida de 5km terá um trajeto mais extenso, incluindo as ruas Professora Annette Macedo, Doutor Corrêa Coelho, Brasílio Itiberê e São Joaquim. O percurso de 10km será realizado com duas voltas no trajeto de 5km.

Os organizadores lembram que não haverá entrega de kits no dia do evento. Os participantes devem retirar seus materiais nos dias e horários estabelecidos na sede da Sesa.

