Residencial Espanha entrega 108 apartamentos em São José dos Pinhais

O Residencial Espanha, localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, entregou 108 apartamentos aos novos moradores neste final de semana. O empreendimento contou com investimento total de R$ 22,2 milhões, incluindo recursos do Governo do Estado, Caixa Econômica Federal e iniciativa privada.

O condomínio é formado por duas torres de seis pavimentos, com um elevador em cada. Os apartamentos têm áreas privativas de 46,59 m² e 47,55 m², com opções de jardins privativos para unidades térreas. Cada unidade possui dois quartos, banheiro, sala, cozinha integrada com lavanderia, sacada gourmet com churrasqueira e vaga de garagem.

O Governo do Estado, por meio do Programa Casa Fácil, destinou quase R$ 1,1 milhão em subsídios para 72 famílias com renda de até quatro salários mínimos, auxiliando no valor de entrada dos imóveis. As unidades foram comercializadas a partir de R$ 203 mil, com financiamento pela Caixa Econômica Federal por até 35 anos.

Localizado no bairro Parque da Fonte, o empreendimento oferece fácil acesso a Curitiba pela BR-277 e está próximo a comércios, mercados e escolas. A área de lazer inclui salão de festas, piscinas, espaço zen, quadra poliesportiva, playground e pet play.

O Programa Casa Fácil Paraná, criado em 2019, já beneficiou mais de 128 mil famílias com construção, regularização ou concessão de subsídios para aquisição da casa própria. Para participar, é necessário ter renda familiar de até quatro salários mínimos, não possuir casa própria e não ter participado de outros programas habitacionais públicos anteriormente.