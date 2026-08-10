Repórter da Tribuna conquista prêmio Sangue Bom de Jornalismo

A repórter Julia Moreira, da Tribuna do Paraná, e o repórter fotográfico Átila Alberti — colaborador do jornal por cerca de 30 anos — foram os grandes vencedores do 11º Prêmio Sangue Bom de Jornalismo, promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (SindijorPR). A premiação aconteceu na última sexta-feira (7), no auditório da sede da APP-Sindicato, em Curitiba.

A dupla assinou uma série de reportagens, inscrita sob o título “Abordagem Social em Curitiba“. Os dois profissionais acompanharam a rotina de agentes da Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba para mostrar as abordagens e o resgate de pessoas em situação de rua nas noites frias da capital paranaense. As reportagens foram avaliadas por jurados especialistas.

A última edição dos prêmios havia acontecido na década passada. “Quando eu era estudante os prêmios não aconteceram, então é uma realização receber este prêmio, além de ser muito bom ser reconhecida em primeiro lugar. Muito orgulhosa do nosso trabalho, porque a Tribuna do Paraná é um jornal muito tradicional e a gente está mostrando que a Tribuna está viva”, disse Julia.

Viva e em constante evolução. Reajustamos o seu foco editorial e agora nossos esforços vão para atender a todos os paranaenses, não apenas os curitibanos e seus vizinhos.

O chefe de redação da Tribuna, Jones Rossi, falou sobre o reconhecimento. “A Julia Moreira é um dos grandes talentos da nova geração. O prêmio serve para coroar o brilhantismo de seu trabalho ao lado de Átila Alberti. E tenho certeza de que muitas outras premiações ainda virão, tanto para a Julia como para a Tribuna, cada vez mais ‘do Paraná’.”

Além do Prêmio Sangue Bom, aconteceu a 24ª edição do Prêmio Sangue Novo, que reconhece os trabalhos feitos por estudantes. Foram 189 trabalhos inscritos em todo o estado, em 12 categorias. Confira os demais vencedores.

Você pode conferir as duas reportagens da série premiada clicando aqui e também aqui. Se preferir conferir as versões premiadas, veja nos PDFs abaixo.