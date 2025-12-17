Regionalização da saúde no Paraná reduz distâncias para atendimento médico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) investiu cerca de R$ 40 milhões em 2025 para regionalizar os serviços de saúde, beneficiando 44 cidades do estado. Foram realizadas 52 obras, incluindo construções e reformas de unidades de saúde, visando aproximar o atendimento médico da população.

Entre as melhorias estão a primeira Unidade Mista de Saúde (UMS) em Maria Helena, novas unidades de Pronto Atendimento Municipal (PAM), Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de reformas em prédios do Samu e hospitais. O objetivo é reduzir significativamente o deslocamento dos pacientes para receber atendimento.

Um exemplo do impacto dessa política é o caso do casal Maria Aurora e Antônio Fagundes, de Mallet. Antes, eles precisavam viajar mais de 200 km até Campo Largo para o tratamento de retinopatia diabética de Antônio. Agora, com a implantação do serviço de oftalmologia pelo SUS no Hospital de Olhos de Irati, o atendimento é realizado a uma distância muito menor.

Ampliação dos serviços de saúde

A regionalização também trouxe benefícios para outras cidades. Em Santa Mariana, a contratualização do Hospital Santa Alice permitiu a realização de diversos serviços pelo SUS. Em Faxinal, o Hospital Juarez Barreto passou a realizar cirurgias através do programa Opera Paraná, evitando que os pacientes precisem se deslocar para outras cidades.

Na Região Metropolitana de Curitiba, a contratualização do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, em Fazenda Rio Grande, reduziu o tempo de espera para atendimentos e cirurgias eletivas. Além disso, novos hospitais foram inaugurados em Pinhais e Rio Branco do Sul, com unidades em construção em Colombo e São José dos Pinhais.

O governo estadual também está investindo na construção de 13 Ambulatórios Médicos de Especialidades em diferentes regiões do Paraná, ampliando ainda mais o acesso aos serviços de saúde especializados para a população do interior do estado.