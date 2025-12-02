Região Metropolitana de Curitiba recebe obras de infraestrutura viária

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) passa por transformações significativas em sua infraestrutura viária. Novas ligações entre municípios e ampliação de rodovias importantes, como os Contornos Norte e Sul da Capital e a Rodovia dos Minérios, estão em andamento. As obras visam melhorar a mobilidade e a logística na região, que concentra um terço da população do Paraná.

Entre os projetos em execução, destaca-se a pavimentação entre Mandirituba e São José dos Pinhais, conectando as rodovias BR-116 e BR-376. Esta nova ligação de 25 quilômetros, construída em concreto, promete desafogar o tráfego no Contorno Sul. Além disso, está em preparação o novo Corredor Metropolitano de Curitiba, que ligará a BR-476 em Araucária à BR-116 na divisa entre Curitiba e Fazenda Rio Grande.

Na parte norte da RMC, a duplicação do Contorno Norte (PR-418) já foi iniciada. Com 17 quilômetros de extensão, a obra conectará a Rodovia do Café a Colombo, passando por Almirante Tamandaré. A previsão de entrega é para 2027. Outros projetos incluem a duplicação da Rodovia dos Minérios, que será estendida até Itaperuçu e Rio Branco do Sul, e a duplicação da Rodovia da Uva, ligando Curitiba a Colombo.

A região também é palco de uma inovação no transporte público com o Bonde Urbano Digital (BUD), projeto inédito na América do Sul. O veículo, que circula sobre um trilho magnético instalado no asfalto, está em fase de testes entre os terminais de Pinhais e São Roque, em Piraquara.

Recentemente, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) divulgou uma nova delimitação do Núcleo Urbano Central (NUC) da RMC. O estudo identifica as áreas que passaram por maior transformação, subsidiando as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI-RMC). As maiores mudanças ocorreram ao sul, em Fazenda Rio Grande, Mandirituba e São José dos Pinhais, e ao norte, em Campina Grande do Sul, Colombo, Itaperuçu e Rio Branco do Sul.