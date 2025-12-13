Portos do Paraná

Reforma no Asilo São Vicente em Paranaguá é concluída com verba da Corrida do Porto

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 13/12/25 10h07
Claudio Neves/Portos do Paraná

O Asilo São Vicente de Paulo, em Paranaguá, concluiu uma grande reforma financiada pelas inscrições da Corrida do Porto 2025. A obra, no valor de R$ 210 mil, incluiu a troca de calhas e telhados, instalação de proteção contra pombos e substituição de equipamentos. Uma cerimônia realizada na sexta-feira (12) marcou o fim das melhorias na instituição que abriga 41 idosos.

Fundado em 1959, o asilo acolhe pessoas com mais de 60 anos em situação de vulnerabilidade. Os moradores recebem seis refeições diárias e atendimento de uma equipe multidisciplinar, que inclui fisioterapeutas, enfermeiro, psicólogo, nutricionista e assistente social.

A Corrida do Porto, evento esportivo realizado dentro do cais de Paranaguá, tem caráter filantrópico. A edição de 2025, comemorativa aos 90 anos do Porto, contou com 3.000 inscrições e 2.706 participantes presenciais. Além do Asilo São Vicente, o Lar dos Idosos Perseverança também está sendo reformado com recursos do evento, recebendo outros R$ 210 mil.

Segundo Emillyn de Oliveira, assistente social do asilo, as melhorias trarão mais segurança e conforto aos idosos e funcionários, resolvendo problemas antigos como goteiras e telhas soltas. Tereza Miranda, moradora de 80 anos, aprovou as mudanças: “Achei bonito o que eles fizeram, arrumaram o asilo, forraram tudo. Está bom”.

A próxima edição da Corrida do Porto já está confirmada e, de acordo com a organização, trará novidades para os participantes.

