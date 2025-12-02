Reforma do Instituto de Educação do Paraná inicia com investimento milionário

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto de Educação do Paraná – Professor Erasmo Pilotto, em Curitiba, receberá uma reforma abrangente a partir desta quarta-feira (3). A Secretaria da Educação do Estado assinará a Ordem de Serviço para iniciar as obras, que têm como objetivo melhorar a infraestrutura, segurança e adequação dos espaços escolares da instituição.

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) contratou a reforma por R$ 1,9 milhão. O secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, estará presente no local às 15 horas para fornecer mais detalhes sobre o investimento e as melhorias previstas.

A assinatura da Ordem de Serviço marca o início oficial das obras no Instituto, localizado na Rua Emiliano Perneta, nº 92, no Centro de Curitiba. Esta ação faz parte de um esforço mais amplo do governo estadual para aprimorar as condições das instituições de ensino no Paraná.

Embora os detalhes específicos das melhorias ainda não tenham sido divulgados, espera-se que a reforma aborde aspectos cruciais para o funcionamento adequado da escola, beneficiando diretamente alunos, professores e funcionários. A comunidade escolar aguarda com expectativa o início das obras e as mudanças que elas trarão para o ambiente educacional.