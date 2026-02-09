Rede Condor vai inaugurar nova loja em Ponta Grossa ainda em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A sétima unidade da Rede Condor será inaugurada em Ponta Grossa ainda em 2026. A nova loja está sendo construída na Avenida Visconde de Taunay, na esquina com a Rua Prefeito Albary Guimarães, no Núcleo Santa Paula.

A unidade seguirá o padrão das lojas mais recentes da rede, com projeto arquitetônico moderno e oferta de serviços complementares por meio de lojas de apoio. As estruturas incluem sistemas de ventilação e vedação, com o objetivo de reduzir impactos sonoros no entorno e melhorar o conforto dos clientes.

No mix de produtos, as lojas contam com os setores Casa, com utilidades e itens de decoração, e Mundo Saudável, voltado a produtos sem glúten, sem lactose, integrais, veganos e com maior valor nutricional. Também estarão disponíveis os setores tradicionais da rede, como hortifruti, rotisseria, padaria, bebidas e confeitaria.

Segundo a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, o investimento reforça a confiança do setor privado no município. “Esse novo empreendimento reforça a confiança do setor privado no potencial da nossa cidade e no ambiente favorável que temos construído para atrair investimentos, gerar empregos e movimentar a economia local”, afirmou.

De acordo com a Rede Condor, a empresa já protocolou o Estudo de Impacto Ambiental e deve solicitar, em breve, o alvará de construção junto à Prefeitura. A expectativa é de que a obra seja concluída e a unidade inaugurada ainda em 2026.