Reconstrução em Rio Bonito do Iguaçu inicia com fundação de 320 casas

A reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu, município do Centro-Sul paranaense atingido por um tornado em novembro, começou nesta quarta-feira (3). A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) iniciou a fundação das primeiras casas, parte de um projeto que prevê a construção de 320 moradias para famílias que perderam seus lares no desastre.

O investimento estadual para a reposição dessas moradias é de R$ 44 milhões. A empresa Tecverde, responsável pela entrega e montagem das edificações pré-moldadas, utilizará o sistema wood frame, que promete reduzir significativamente o tempo de construção.

As novas residências terão entre 45 m² e 50 m², contando com sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço. Proprietários de terrenos adequados receberão as casas no mesmo local, enquanto os demais terão suas moradias instaladas em uma área doada pela prefeitura.

Além da reconstrução das casas, o governo estadual já distribuiu auxílios financeiros. Um benefício de R$ 1 mil foi pago a 1.475 famílias em situação de vulnerabilidade, e 410 cartões de Reconstrução, com valor de até R$ 50 mil para reformas, foram entregues aos moradores afetados.

O tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu em novembro causou seis mortes e destruiu completamente centenas de residências. A reconstrução marca um passo importante na recuperação da cidade e no auxílio às famílias impactadas pela catástrofe natural.