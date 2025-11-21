Reconstrução avança em Rio Bonito do Iguaçu após tornado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Duas semanas após o tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu em 7 de novembro, a recuperação das áreas afetadas progride rapidamente. A previsão é que a cobertura das casas com telhados danificados seja concluída neste fim de semana, graças ao esforço conjunto de equipes locais, estaduais e voluntários.

O Governo do Estado já destinou 11.440 telhas ao município, permitindo a recuperação da proteção estrutural de quase todas as residências parcialmente danificadas. Nesta sexta-feira (21), a Defesa Civil enviou mais 2.600 telhas para manter o ritmo de reconstrução.

As ações agora se concentram nas casas totalmente destruídas. Na quinta-feira (20), chegaram as primeiras estruturas das 320 casas pré-fabricadas que serão construídas pela Cohapar. Também começou a distribuição dos Cartões Reconstrução, que oferecem até R$ 50 mil para compra de materiais e contratação de mão de obra.

A solidariedade tem sido crucial para a recuperação. As doações já somam mais de 248 toneladas, incluindo água, alimentos, telhas, tijolos, madeira e outros materiais essenciais. O capitão Edimar Penteado, da Defesa Civil Estadual, ressaltou que o avanço só foi possível graças à união de esforços.

Apesar do estoque de alimentos e itens básicos estar estabilizado, as doações de materiais de construção continuam sendo necessárias. “Agora começa de fato o trabalho pesado da reconstrução. Precisamos de materiais como madeira, portas, janelas, cimento, areia e tudo o que é usado para reerguer uma casa”, explica Penteado.

Quem quiser contribuir pode enviar materiais de construção diretamente ao centro de recebimento de doações na cidade. Doações financeiras também são aceitas via PIX para o Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap) ou para a Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu, com prestação pública de contas.