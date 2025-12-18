Fazenda

Receita Estadual do Paraná lança portal para emissão online de certidões

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 18/12/25 12h08
SEFA

A Receita Estadual do Paraná disponibilizou um novo portal que simplifica a emissão de certidões e consulta de débitos tributários. O sistema permite que todo o processo, desde a verificação de pendências até o pagamento, seja realizado inteiramente online, eliminando a necessidade de deslocamento às agências ou abertura de protocolos.

O Portal de Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual oferece aos contribuintes uma visão clara de sua situação fiscal. Em caso de pendências, o sistema informa imediatamente o que impede a emissão da certidão negativa. Os usuários também podem gerar guias de pagamento diretamente no portal, com opção de quitação via PIX.

Para acessar o sistema, é necessário fazer login com as credenciais do Nota Paraná ou do Receita/PR, garantindo a segurança e o sigilo das informações fiscais. A certidão é um documento essencial para diversas situações, como participação em licitações, obtenção de créditos, transações imobiliárias e processos seletivos no setor público.

A atualização do sistema visa tornar o processo mais ágil e transparente. Anteriormente, identificar débitos que impediam a emissão da certidão negativa era um processo mais demorado, muitas vezes exigindo visitas presenciais às agências da Receita Estadual ou abertura de solicitações via e-Protocolo. Com o novo portal, essas etapas foram simplificadas, permitindo que os contribuintes resolvam suas pendências de forma mais eficiente.

