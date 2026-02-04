Apresentador Ratinho vai à Justiça para retirar vídeos que o ligam ao resort Tayayá

O apresentador Ratinho ingressou com uma ação judicial contra o Facebook e Gabriel Bertolucci, ex-candidato a vereador e filiado ao partido Missão, solicitando a remoção de vídeos que o vinculam ao resort Tayayá. O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) chegou a negar, nas duas instâncias, o pedido de retirada imediata de conteúdo, mas o mérito da ação ainda será analisado.

Nos vídeos, Bertolucci afirma que Ratinho estaria ligado ao resort Tayayá Porto Rico, localizado na cidade de Porto Rico, no Paraná. Segundo ele, a família Toffoli era sócia juntamente com a SM Holding, cujos proprietários teriam vínculos com o apresentador.

“E o que aproxima o Ratinho do Banco Master é justamente a SM Holding, porque quando eles trouxeram o investimento pra construir o resort esse investimento estava alocado em fundos associados ao Banco Master. Aí eu te pergunto, será que é por isso que o Ratinho Junior não dá um pio sobre o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que inclusive tá acontecendo dentro do nosso Estado, aqui no Paraná?”, questiona Bertolucci em vídeo.

Na ação, Ratinho argumenta que tem sido alvo de ataques e fake news e que Bertolucci estaria tentando se promover politicamente visando as próximas eleições. A Gazeta do Povo entrou em contato com a assessoria de imprensa do apresentador para mais informações, mas até o momento não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Justiça nega pedido de remoção com urgência de vídeos que associam Ratinho ao Tayayá

Após ter o pedido de retirada imediata dos vídeos negado pela primeira instância, a defesa de Ratinho apresentou um recurso. Na segunda-feira (02/02), o desembargador Antonio Domingos Ramina Júnior, do TJ-PR, manteve a decisão inicial ao entender que é necessário ouvir todas as partes envolvidas. Segundo ele, a remoção liminar do conteúdo poderia configurar censura prévia.

Bertolucci, autor dos vídeos contestados, afirma que apenas reúne informações já amplamente divulgadas pela imprensa. “Não há nada de novo nos meus vídeos. Tudo foi noticiado por veículos de grande credibilidade e está baseado em documentos oficiais, tudo é público. Ele perdeu na primeira instância, recorreu e perdeu novamente na segunda. É uma tentativa de me calar, mas ele não está conseguindo”, declara.

Ratinho pede a exclusão definitiva dos vídeos, sob pena de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento, além de R$ 30 mil reais por danos morais. O apresentador também solicita que o Facebook seja responsabilizado caso não cumpra eventual determinação judicial.

Em nota, grupo Massa nega envolvimento com Tayayá

Em nota oficial, o grupo Massa, pertencente a Ratinho pai, afirmou não manter qualquer relação com a empresa responsável pelo Tayayá Porto Rico. Segundo o comunicado, houve apenas uma participação minoritária no projeto entre fevereiro de 2021 e maio de 2024. “Em 16 de maio de 2024, ainda durante a fase de construção do empreendimento, o Grupo Massa retirou-se do projeto por decisão estratégica, não mantendo qualquer vínculo posterior”, informou a empresa.

O Terras do Paraná Empreendimentos, administrador do Tayayá Porto Rico, também divulgou uma nota dizendo que o empreendimento é “autônomo, singular e juridicamente distinto, dotado de estrutura societária, administrativa e de governança própria, não se confundindo com o Tayayá Aqua Resort”. A empresa reforçou que não há relação com o Tayayá Aqua Resort e que o uso do nome ocorreu mediante autorização formal de marca.

Leia o conteúdo na Gazeta do Povo.