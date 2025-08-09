Radares meteorológicos: como funcionam os monitores de chuva

Você já viu uma dessas “bolas gigantes” que ficam no alto de torres pelo Paraná? Elas são radares meteorológicos essenciais para o monitoramento de chuvas. Protegidos por redomas, estes equipamentos do Simepar funcionam 24 horas por dia, captando dados sobre precipitações em tempo real e ajudando meteorologistas a prever condições climáticas em todo o estado.

Agosto começou com várias frentes frias no Paraná, resultando em volumes distintos de chuva: mais de 40 mm em Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, enquanto Curitiba registrou menos de 2 mm. Este monitoramento preciso só é possível graças aos radares meteorológicos espalhados pelo estado.

Como funcionam os radares?

• Os equipamentos emitem pulsos eletromagnéticos que viajam pela atmosfera até encontrarem obstáculos (gotas d’água, granizo ou poeira)

• Parte do sinal retorna ao radar, e o tempo desse percurso determina a distância do objeto

• O tipo de sinal que retorna identifica o que é esse objeto (chuva, granizo)

• Um software mapeia em três dimensões a área monitorada, indicando movimento e intensidade das precipitações

Tipos e localização dos radares atuais:

• Curitiba: instalado no prédio do Simepar (campus Politécnico da UFPR), de tecnologia japonesa e banda X, com alcance de 100 km



• Teixeira Soares e Cascavel: radares de banda S, com alcance de 480 km, instalados em torres de mais de 25 metros de altura

O coração do sistema:

• Cada torre possui uma sala de operações com um equipamento chamado Magnetron

• Este dispositivo emite pulsos eletromagnéticos que são transformados em micro-ondas

• Os radares realizam varredura em 360° e em vários níveis da atmosfera, girando e mudando a inclinação constantemente

Interpretando as imagens:

• Um mosaico com dados dos três radares é atualizado a cada 10 minutos no site do Simepar

• Tons vermelhos e rosa: chuvas mais intensas e possíveis tempestades

• Tons amarelos e verdes: chuvas de menor intensidade

Expansão da rede:

• O Governo do Paraná investirá cerca de R$ 38,4 milhões para adquirir três novos radares: um em Pontal do Paraná (banda X), outro em Campo Magro (banda C) e um terceiro em Jandaia do Sul (banda S)

• Futuramente, mais três radares serão adquiridos no projeto Monitora Litoral, incluindo a substituição do radar de Teixeira Soares, que tem 28 anos de operação

• O radar de Cascavel, inaugurado em 2014, receberá modernização de hardware e software com investimento de R$ 3,5 milhões

“São peças mecânicas, tecnologias que ficam defasadas e precisam ser modernizadas. Algumas delas estão quase no final de sua vida útil, por isso estes investimentos são tão importantes. Além de melhorar a estrutura que já temos, faremos a ampliação da rede para chegar a uma das maiores coberturas meteorológicas da América Latina”, afirma Sheila Paz, gerente de meteorologia do Simepar.

Com investimento total de R$ 70,4 milhões nos projetos Monitora Paraná e Monitora Litoral, o estado caminha para ter a melhor e mais completa cobertura meteorológica do Brasil, beneficiando desde o cidadão comum até agricultores e empresas na tomada de decisões relacionadas ao clima.