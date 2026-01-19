Raça Negra, Fabio Jr e Gusttavo Lima vão agitar a semana no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Verão Maior Paraná entra no terceiro fim de semana de apresentações gratuitas no Litoral do Estado com números impressionantes. Os dois primeiros fins de semana já levaram 1,2 milhão de pessoas às arenas montadas nas praias paranaenses, superando os números da temporada anterior.

A piazada do litoral e os veranistas terão mais opções de peso para curtir nos próximos dias. Em Matinhos, a programação começa na sexta-feira (23/01) com o Raça Negra subindo ao palco às 22h. O grupo já mostrou seu poder de atração ao reunir 110 mil pessoas em apresentação anterior no evento, quando sucessos como “Cigana” e “Cheia de Manias” embalaram o público.

No sábado (24/01), a Arena de Caiobá recebe Fábio Jr., também às 22h. O cantor traz na bagagem os hits que marcaram seus 50 anos de carreira. Para fechar o fim de semana em Matinhos, o domingo (25/01) reserva Gusttavo Lima, um dos figurinhas carimbadas da música sertaneja atual, com show marcado para as 17h.

Por outro lado, Pontal do Paraná também terá sua cota de agito. A sexta-feira (23/01) será dedicada ao sertanejo, com Bruno & Denner abrindo os trabalhos às 20h, seguidos por Israel & Rodolffo às 22h. No sábado (24), o Raça Negra faz dobradinha no litoral e se apresenta novamente, desta vez em Pontal, também às 22h.

Os números do Verão Maior Paraná impressionam. Com 17 shows realizados nos dois primeiros fins de semana, a marca de 1,2 milhão de espectadores já foi alcançada. A organização trabalha com a expectativa de ultrapassar os 2 milhões de pessoas assistindo aos shows gratuitos nesta temporada.