Quilombolas, indígenas e ciganos terão bolsas para graduação no Paraná

Por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, as comunidades quilombolas e indígenas do Paraná poderão participar do “Processo Seletivo Diversidade”, do Centro Universitário Internacional (Uninter). Os ciganos, das etnias Rom, Calon e Sinti, também terão processo seletivo dedicado a eles. As vagas são para Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Graduação (Bacharelado, Tecnologia e Licenciatura), ambas na modalidade EAD.

A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa idosa, Leandre Dal Ponte, comentou que a iniciativa abre espaço para essas comunidades na sociedade. “Além de inseri-los ainda mais na nossa comunidade, ações como essa visam a formação dessa população. A oportunidade que a Uninter oferece, em parceria com o Governo do Estado, vem a somar com os esforços que fazemos na Secretaria para a promoção dos direitos desses povos”, enfatizou.

O diretor de Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais, da Semipi, Eduardo de Oliveira Filho, disse que a parceria é fundamental para esses povos, uma vez que possibilitará o acesso à educação de qualidade, e até mesmo de forma gratuita, por meio das bolsas oferecidas. “Isso é a promoção da política de igualdade racial acontecendo no Paraná, possibilitando o desenvolvimento dos quilombolas, indígenas e ciganos”, ressaltou.

A diretora da Escola Superior de Educação, Humanidades e Línguas da Uninter, Dinamara Pereira Machado, explicou que, enquanto instituição de ensino, é preciso, por meio da educação, promover e ajudar a todos aqueles que ficaram, em algum momento, marginalizados na sociedade, para que eles tenham e conquistem o seu espaço. “É um projeto inovador e experimental de acesso e permanência no ensino superior, em uma instituição privada, que atua com educação a distância”, pontuou.

Quilombolas e indígenas

Serão ofertadas 25 bolsas, na modalidade de graduação a distância, das quais 15 no valor integral da mensalidade/curso, e mais dez correspondentes a 80% do valor da mensalidade/curso. Existe, também, a opção para a EJA, voltada a essa população, com 25 bolsas de estudo, sendo 20 delas no valor integral da mensalidade/curso e cinco correspondentes a 80% do valor da mensalidade/curso.

As provas serão online e os interessados poderão se inscrever e acessar os editais de cada uma das opções, com mais detalhes AQUI.

Ciganos (etnias Rom, Calon e Sinti)

Serão ofertadas dez bolsas de estudo, com 100% delas no valor integral da mensalidade/curso, na modalidade de graduação a distância. Para a EJA, a duração mínima será de 18 meses, também com dez bolsas integrais disponíveis. As provas serão online e para inscrições e mais informações os interessados devem acessar este LINK.

Cursos disponíveis para quilombolas e indígenas:

Bacharelado

Administração

Administração Pública

Arquitetura e Urbanismo

Artes Visuais

Ciência da Computação

Ciência Política

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Comunicação Social: Publicidade e Propaganda

Educação Física

Engenharia Agronômica

Engenharia Ambiental

Engenharia Biomédica

Engenharia Civil

Engenharia de Computação

Engenharia de Produção

Engenharia de Software

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Filosofia

Física

Geografia

Gerontologia

História

Interdisciplinar em Saúde

Jornalismo

Letras

Matemática

Psicanálise

Psicopedagogia

Química

Relações Internacionais

Serviço Social

Sistemas de Informação

Sociologia

Teologia

Tecnologia

Acupuntura

Administração Rural

Agente Comunitário de Saúde e Endemias

Agricultura

Agronomia

Análise e Desenvolvimento de Sistema

Análises Clínicas

Auditoria em Saúde

Automação Industrial

Banco de Dados

Ciência de Dados

Coaching e Desenvolvimento Humano

Comércio Exterior

Comunicação Institucional

Criminologia

Design de Animação

Design de Games

Design de Interiores

Design de Moda

Design de Produto

Design Gráfico

Educador Social

Estética e Cosmética

Finanças Globais

Gastronomia

Gerontologia

Gestão Ambiental

Gestão Comercial

Gestão da Produção Industrial

Gestão da Qualidade

Gestão da Segurança e Defesa Cibernética

Gestão da Tecnologia da Informação

Gestão de Cooperativas

Gestão de Mídias Sociais

Gestão de Organizações do Terceiro Setor

Gestão de Partidos Políticos

Gestão de Recursos Humanos

Gestão de Saúde Pública

Gestão de Segurança Privada

Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais

Gestão de Serviços Penais

Gestão de Turismo

Gestão do Agronegócio

Gestão do E-commerce e Sistemas Logísticos

Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana

Gestão em Vigilância em Saúde

Gestão Estratégica Empresarial

Gestão Financeira

Gestão Global Trading: Negócios, Logística

Gestão Hospitalar

Gestão Pública

Instrumentação Cirúrgica

Investigação Forense e Perícia Criminal

Investigação Profissional

Jogos Digitais

Logística

Marketing

Marketing Digital

Massoterapia

Mecatrônica Automotiva

Mediação, Conciliação e Arbitragem

Negócios Imobiliários

Paisagismo e Jardinagem

Pecuária

Perícia Judicial e Extrajudicial

Podologia

Práticas Integrativas e Complementares

Processos Gerenciais

Processos Químicos

Psicomotricidade

Quiropraxia

Radiologia

Redes de Computadores

Saneamento Ambiental

Secretariado

Segurança da Informação

Segurança Pública

Tricologia e Ciência Cosmética

Licenciatura

Artes Visuais

Ciências Biológicas

Ciências da Religião

Educação Especial

Educação Física

Filosofia

Física

Geografia

História

Letras – Inglês

Letras – Libras

Letras – Língua Portuguesa

Matemática

Música

Pedagogia

Psicopedagogia

Cursos para ciganos das etnias Rom, Calon e Sinti:

Bacharelado

Artes Visuais

Ciências Biológicas

Educação Física

Filosofia

Física

Geografia

História

Matemática

Psicopedagogia

Química

Sociologia

Teologia – Interconfessional

Teologia: Doutrina Católica

Licenciatura

Ciências da Religião

Educação Especial

Educação Física

Filosofia

Filosofia – Formação Pedagógica

Filosofia – Segunda Licenciatura

Física

Geografia

Geografia – Formação Pedagógica

Geografia – Segunda Licenciatura

História

História – Formação Pedagógica

História – Segunda Licenciatura

Letras

Letras – Formação Pedagógica

Letras – Segunda Licenciatura

Matemática

Matemática – Formação Pedagógica

Matemática – Segunda Licenciatura

Música

Pedagogia

Pedagogia – Formação Pedagógica

Pedagogia – Segunda Licenciatura

Química

Sociologia

Sociologia – Segunda Licenciatura

Teologia – Interconfessional

Teologia: Doutrina Católica

