Quem são os oito candidatos que disputam o Governo do Paraná em 2026

O encerramento das convenções partidárias, nesta quarta-feira (5), confirmou oito chapas na disputa pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026. O número de candidatos ao Palácio Iguaçu é o mesmo registrado em 2014. Nos dois pleitos seguintes, a disputa foi mais ampla: em 2018, dez chapas concorreram ao cargo, enquanto, em 2022, foram nove.

Entre os candidatos deste ano registrados nas atas do DivulgaCand, nenhum já disputou o Governo do Paraná em eleições anteriores. Quatro são estreantes em disputas pelo Executivo estadual e nunca exerceram um cargo eletivo. Samuel de Mattos (PSTU), que já concorreu aos cargos de vice-prefeito de Curitiba, em 2020, deputado federal, em 2022, e prefeito da capital, em 2024, completa a lista dos não-eleitos na disputa.

Dos candidatos ao governo, Requião Filho (PDT) é o único que já exerceu mandato como deputado estadual. Filho do ex-governador Roberto Requião, esta será a primeira vez que disputa o comando do Executivo estadual. Sandro Alex (PSD) é o único deputado federal entre os candidatos, enquanto Sergio Moro (PL) é o único senador da atual legislatura que concorre ao Palácio Iguaçu.

Entre os candidatos a vice-governador, três possuem experiência em disputas eleitorais e dois já exerceram mandatos. Rafael Greca (MDB), vice na chapa de Sandro Alex, foi prefeito de Curitiba por três mandatos, deputado federal, deputado estadual e ministro de Estado. Michele Caputo (Solidariedade), vice de Requião, também já ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Já José Carlos Telles (PCO), candidato a vice da chapa do PCO, disputou a eleição de 2018 como primeiro suplente ao Senado.

Embora as convenções tenham oficializado os nomes escolhidos pelos partidos, o processo eleitoral ainda não está concluído. As legendas têm até as 19h do dia 15 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. Após a análise dos pedidos de registro, a campanha eleitoral começa oficialmente em 16 de agosto.

Confira, abaixo, a lista dos candidatos a governador e vice-governador do Paraná:

Coligação PSD, MDB, Republicanos, Avante, Federação PSDB/Cidadania, Federação União Progressista (PP/União Brasil) e Democrata

Governador: Sandro Alex (PSD)

Vice-Governador: Rafael Greca (MDB)

Coligação PL, NOVO e PODEMOS

Governador: Sergio Moro (PL)

Vice-Governador: Edson Vasconcelos (PL)

Coligação PDT, Federação Brasil da Esperança (PT/PC do B/PV), Federação PSOL/REDE e Federação PRD/Solidariedade

Governador: Requião Filho (PDT)

Vice-Governador: Michele Caputo (Solidariedade)

Unidade Popular (UP)

Governadora: Tayná Miessa

Vice-Governador: Willian Araki (Willian Yukio Araki)

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

Governador: Samuel de Mattos

Vice-Governadora: Helena Figueiredo

Partido MISSÃO

Governador: Luiz França

Vice-Governador: João Adolfo (João Adolfo Padilha Yamane Wendpap)

MOBILIZA

Governador: Alexandre Salomão

Vice-Governadora: Daiana Criminacio (Daiana da Silva Criminacio Oliveira)

Partido da Causa Operária (PCO)

Candidato a Governador: Adriano Teixeira

Candidato a Vice-Governador: José Carlos Telles