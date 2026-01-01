Queima de fogos na Ponte de Guaratuba marca chegada de 2026; veja o vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

E o ano de 2026 finalmente começou. Uma das grandes promessas para os próximos meses é a entrega da Ponte de Guaratuba. O local, que ainda está em fase de conclusão, foi o palco do maior show de fogos do litoral do Paraná. Uma grande festa foi preparada pelo Governo do Paraná para celebrar o momento e fazer o “esquenta” para a inauguração desta que é uma das obras mais esperadas da história do estado.

Veja no vídeo como foi a queima de fogos de artificio na virada do ano em Guaratuba!

O espetáculo pirotécnico, que durou cerca de 15 minutos. O evento, coordenado pela Secretaria do Turismo (Setu) com apoio da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), atraiu milhões de pessoas às praias da região.

Os fogos foram posicionados diretamente sobre a estrutura da ponte, com autorização do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e do consórcio responsável pela obra. A apresentação contou com um enredo próprio, utilizando diferentes efeitos que representaram momentos históricos e símbolos do Paraná.

Além de Guaratuba, ocorreram apresentações simultâneas em Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba, totalizando 18 pontos de shows pirotécnicos no Litoral. Todos os espetáculos seguiram a legislação estadual, utilizando fogos de baixo estampido para garantir o conforto de crianças, idosos, pessoas com hipersensibilidade auditiva e animais domésticos.

A Ponte de Guaratuba, com 1.240 metros de extensão e investimento superior a R$ 400 milhões, está prevista para ser concluída em abril de 2026. A estrutura substituirá a travessia por ferry-boat, contando com quatro faixas de tráfego, ciclovia, calçadas e iluminação viária, visando melhorar a mobilidade e integração na região.