Quebra-Nozes encerra temporada 2025 com quase 11 mil espectadores em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A temporada 2025 de “O Quebra-Nozes” chegou ao fim na noite desta terça-feira (16) em Curitiba, reunindo um público total de 10.900 pessoas ao longo de cinco apresentações no Teatro Guaíra. O clássico natalino, apresentado pelo Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), contou com sessões lotadas e muitos aplausos para a equipe artística e técnica.

Com direção geral de Luiz Fernando Bongiovanni, diretor do Balé Teatro Guaíra (BTG), a montagem estreou em 2023 com uma abordagem contemporânea, mantendo elementos clássicos da obra. A produção reuniu quase 150 artistas, incluindo bailarinos do BTG, alunos da Escola de Dança Teatro Guaíra, integrantes da G2 Cia. de Dança e músicos da Orquestra Sinfônica do Paraná.

A trilha sonora foi executada ao vivo, sob regência do diretor musical Roberto Tibiriçá. O espetáculo contou ainda com cenografia de Renato Theobaldo, figurinos de Paulinho Maia (in memoriam) e iluminação de Wagner Corrêa.

O público reagiu com entusiasmo às apresentações. Estudantes do Instituto Federal do Paraná de Paranavaí, que viajaram mais de 500 km para assistir ao espetáculo, destacaram a experiência como “surreal” e “intensa”. Outros espectadores elogiaram a harmonia entre bailarinos e orquestra.

Para 2026, além das obras de restauro do espaço, o diretor-presidente do Teatro Guaíra, Cleverson Cavalheiro, promete grandes surpresas para o público.