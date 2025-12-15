Quebra-Nozes do Guaíra emociona público em estreia com casa lotada

A primeira apresentação da temporada 2025 de “O Quebra-Nozes” lotou o Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) na sexta-feira (12). Mais de 2 mil pessoas assistiram à superprodução do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), que reúne cerca de 150 artistas, incluindo bailarinos, alunos de dança e músicos da Orquestra Sinfônica do Paraná.
Dirigida por Luiz Fernando Bongiovanni, diretor do Balé Teatro Guaíra (BTG), a montagem estreou em 2023 com uma abordagem contemporânea que mescla dança clássica, contemporânea, folclórica e elementos circenses. A produção conta com cenografia de Renato Theobaldo, figurinos de Paulinho Maia (in memoriam) e iluminação de Wagner Corrêa.
O público reagiu com entusiasmo à estreia. Gabrielle Roque, analista de experiência do cliente, descreveu o espetáculo como “muito emocionante”. A professora Maria Tereza Cavalheiro, que assistiu pela primeira vez com o filho, disse ter ficado “encantada”. O médico José Carlos Ludwig, em sua terceira vez assistindo à produção, elogiou a consistência do espetáculo.
A temporada segue até terça-feira (16), com apresentações diárias. As sessões de sábado, segunda e terça acontecem às 20h30, e no domingo, às 18 horas. Os ingressos para toda a temporada esgotaram em apenas três horas no dia da abertura das vendas.
“O Quebra-Nozes”, obra de balé criada por Tchaikovsky e Lev Ivanov em 1892, tornou-se um clássico natalino mundial. Esta é a terceira montagem do CCTG, após versões nos anos 80 e 2000. A expectativa é que mais de 10 mil pessoas assistam às apresentações desta temporada.