Psicólogo é preso em flagrante no Paraná suspeito de violação sexual contra pacientes

Flagra no ato!

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) indiciou um psicólogo, de 47 anos, pelo crime de violação sexual mediante fraude nesta segunda-feira (30). Ele foi preso em flagrante na última quarta-feira (25), em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. O psicólogo foi identificado como Alex Sandro de Lourenço.

Conforme apurado, o investigado atuava como psicólogo no mesmo município onde ocorreu o crime. Durante um atendimento no consultório, a vítima relatou que o homem a tocou e beijou de forma lasciva, pressionando-a contra a parede. Quando ela saiu do local, vizinhos que tinham gravado a cena de abuso acionaram a polícia.

Na sequência, o homem foi autuado em flagrante e conduzido à delegacia da PCPR. Em depoimento, ele afirmou que a jovem teria tentado beijá-lo, o que foi desmentido pelas testemunhas e pelos vídeos feitos. O psicólogo passou por audiência de custódia e teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

Psicólogo usou de profissão para cometer crimes

O delegado da PCPR Fernando Ribeiro Vieira, justificou a tipificação do crime afirmando que o indivíduo utilizou sua profissão e a confiança de psicólogo para ludibriar a vítima de forma ardilosa, tornando-a vulnerável.

Durante as investigações, outras mulheres procuraram a PCPR e foram ouvidas em depoimento. Elas relataram situações semelhantes que teriam sofrido com o mesmo psicólogo em anos anteriores.

“Diversos depoimentos, imagens analisadas e outras provas, que estão em sigilo, fornecem robustos elementos para afirmar que esta pessoa se aproveitou da profissão de psicólogo e da vulnerabilidade de paciente”, afirma o delegado.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado à justiça.

A reportagem tentou contato com a defesa de Alex Sandro de Lourenço, mas não obteve sucesso e está aberta para um eventual posicionamento.

Sabe de algo? Denuncie!

A PCPR orienta que pessoas que foram vítimas de crimes sexuais entrem em contato com a delegacia mais próxima de sua residência.

A Polícia Civil também solicita a colaboração da população no combate a este tipo de crime. Denúncia podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (42) 3219-2750 diretamente à equipe de investigação.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!