Projeto vai digitalizar patrimônio histórico de Morretes e Antonina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) vai desenvolver um projeto de digitalização do patrimônio histórico de Morretes e Antonina, no litoral paranaense. A iniciativa receberá R$ 575.338,50 do Governo do Estado, por meio de convênio firmado com a Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (Seia).

O projeto “Antonina e Morretes Digital: Preservação e Valorização do Patrimônio Histórico através da Inovação Tecnológica” prevê a digitalização de inventários do patrimônio histórico das duas cidades. O recurso vem do Fundo Paraná, destinado a apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico no estado.

Segundo a UTFPR, o objetivo é gerar dados técnicos, diagnósticos e documentos estratégicos para auxiliar as prefeituras na preservação dos bens culturais e na captação de novos recursos. O reitor Everton Lozano afirmou que os resultados vão fornecer informações fundamentais para que os municípios possam planejar ações, buscar recursos e fortalecer o turismo e a preservação cultural.

Para o prefeito de Morretes, Junior Brindarolli, o projeto deve contribuir diretamente para o fortalecimento do turismo regional. Já o secretário da Administração de Antonina, Jean Pierre Ricardo Ramos, destacou que a parceria traz um suporte técnico que muitas vezes a cidade não consegue sozinha para preservar seu patrimônio histórico.