Projeto quer criar carteirinha para pacientes com câncer no Paraná

Um novo projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa do Paraná promete trazer mais dignidade e praticidade para quem enfrenta o câncer no estado. A proposta, de autoria do deputado Gilberto Ribeiro (PL), cria a Carteira Estadual da Pessoa com Câncer, um documento oficial que vai identificar pacientes oncológicos e garantir prioridade no atendimento em serviços públicos e privados.

A ideia é simples, mas pode fazer toda a diferença na rotina de quem já lida com tantos desafios. Com a carteirinha em mãos, o paciente poderá comprovar rapidamente sua condição de saúde, evitando constrangimentos e burocracias desnecessárias.

“Muitas pessoas que estão em tratamento contra o câncer precisam ir ao hospital várias vezes por semana para fazer exames, consultas, quimioterapia e radioterapia. É uma rotina pesada e, muitas vezes, muito desgastante. Mesmo assim, essas pessoas ainda acabam tendo que provar que estão doentes para conseguir prioridade no atendimento. Isso não é justo”, afirma o deputado Gilberto Ribeiro.

O documento poderá ser emitido tanto em formato físico quanto digital, gratuitamente. Terão direito à carteira pessoas diagnosticadas com câncer, pacientes em tratamento ou em acompanhamento médico após o tratamento, quando houver necessidade comprovada.

Além de facilitar o acesso a atendimentos prioritários na área da saúde, a carteirinha também poderá ser útil em situações do dia a dia. “Quem enfrenta o câncer muitas vezes está debilitado, fraco por causa do tratamento e precisa de prioridade. Não apenas dentro dos hospitais, mas também em situações simples do cotidiano, como em farmácias, mercados, bancos e outros serviços”, destaca o parlamentar.

O projeto abre caminho ainda para que o Governo do Estado possa firmar parcerias com municípios, hospitais e instituições, ampliando o apoio e os serviços oferecidos às pessoas com câncer. Agora, a proposta segue tramitando na Assembleia Legislativa, onde será analisada pelas comissões antes de ir à votação em plenário.

Se aprovada, a medida poderá beneficiar milhares de paranaenses que vivem a dura realidade do tratamento oncológico. Uma iniciativa que busca trazer mais respeito, agilidade e um pouco mais de leveza para quem já carrega um fardo tão pesado.