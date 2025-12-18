Projeto Memória Paraná digitaliza acervo histórico da Gazeta do Povo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O projeto Memória Paraná, lançado nesta quarta-feira (17) no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, disponibiliza gratuitamente o acervo digital da Gazeta do Povo. A iniciativa, viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura, conta com o apoio da Biblioteca Pública do Paraná na digitalização do material.

Ao todo, 31.886 edições do jornal, abrangendo o período de 1919 a 2017, estão sendo digitalizadas. Atualmente, o projeto reúne 600 mil páginas digitalizadas, com previsão de adicionar mais 200 mil nos próximos meses. O conteúdo pode ser acessado gratuitamente no site memoriaparana.com.br.

A plataforma utiliza inteligência artificial e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para permitir buscas precisas em todo o acervo. O sistema oferece recursos como download de páginas, filtragem por décadas e anos, além de navegação lateral para folhear as edições.

O projeto visa atender estudantes, educadores, pesquisadores, gestores públicos, jornalistas e o público em geral interessado na história do Paraná e do Brasil. A digitalização do acervo amplia significativamente o acesso a essas informações históricas, antes disponíveis apenas fisicamente na Biblioteca Pública do Paraná.