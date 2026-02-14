Projeto inédito feito no Paraná cria histórico digital completo para seu veículo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Proprietários de veículos paranaenses agora podem participar de um projeto pioneiro no Brasil: o passaporte veicular digital, uma iniciativa que promete revolucionar o registro e acompanhamento de automóveis no estado. Desenvolvido pelo Detran-PR em parceria com o Tecpar, o sistema cria uma identidade eletrônica única para cada veículo, utilizando tecnologia blockchain.

A novidade funciona como um “RG eletrônico” para carros, motos e caminhões, reunindo em um só lugar informações completas desde a fabricação até o histórico de revisões, quilometragem, financiamentos, seguros e transferências de propriedade. Cada veículo recebe um token exclusivo vinculado ao número do chassi, com dados registrados de forma imutável e rastreável, dificultando fraudes e adulterações.

“O projeto-piloto é um passo determinante para garantir que a tecnologia chegue com maturidade e confiabilidade à população. Queremos entregar algo seguro, funcional e que realmente facilite a vida dos proprietários”, afirma Eduardo Marafon, diretor-presidente do Tecpar.

Passaporte veicular digital começa a ser testado no Paraná e deve alcançar toda a frota. Foto: Geraldo Bubniak/Governo do Paraná

As inscrições para participar já estão abertas e podem ser feitas totalmente online, pelo site do Detran-PR, sem necessidade de deslocamento até unidades físicas. Inicialmente, a expectativa era “tokenizar” mil veículos, mas a proposta foi ampliada para permitir a participação de todos os interessados dentro do prazo estabelecido. O processo é gratuito.

Santin Roveda, presidente do Detran-PR, destaca que segurança e transparência são prioridades: “Estamos convidando os paranaenses para participar desse projeto inédito no Brasil, que irá tornar os processos mais rápidos e gerar maior confiança no acesso a informações sobre o veículo. O interessado terá seu carro tokenizado e terá fácil acesso ao Passaporte Veicular Digital nos meios digitais oficiais do Detran-PR”.

O projeto-piloto terá duração de 120 dias, sendo acompanhado por um comitê gestor formado por equipes técnicas do Detran-PR e do Tecpar, responsáveis por validar etapas e entregas. As informações do passaporte ficarão disponíveis tanto no site quanto no aplicativo do Detran-PR, acessíveis mediante login do usuário.

A implementação definitiva está prevista para até o final de 2026, com planos para incluir gradualmente toda a frota paranaense em um banco de dados digital ao longo dos próximos cinco anos.

