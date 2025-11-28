Projeto Conectividade Rural do Paraná vence prêmio nacional de gestão pública

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O projeto Conectividade Rural, do Governo do Paraná, foi anunciado como vencedor da 7ª edição do Prêmio Espírito Público nesta quinta-feira (27), em Brasília. A iniciativa, que visa ampliar o acesso à internet em áreas rurais do estado, conquistou o primeiro lugar na categoria Gestão e Transformação Digital.

Coordenado pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), o projeto tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores de zonas rurais, impactar a produção agropecuária e democratizar o acesso à internet no Paraná. A iniciativa envolve 17 órgãos estaduais, 15 empresas privadas e 6 entidades da sociedade civil.

O secretário Alex Canziani destacou a importância do programa para o desenvolvimento rural: “Esse projeto serve não só para melhorar a vida dos produtores, mas criar condições para que o agro paranaense continue crescendo com inovação”.

Desde 2023, o projeto já mapeou 980 localidades desconectadas e contratou 541 torres de internet e telefonia, das quais 350 já foram instaladas. A iniciativa beneficiou 88 municípios em diversas regiões do estado, incluindo comunidades ribeirinhas, escolas rurais e áreas indígenas.

Recentemente, o projeto recebeu um aumento nos investimentos através do Programa ParanáConectado, que visa expandir a internet banda larga e telefonia móvel no estado. A nova lei permitirá que agricultores utilizem ferramentas digitais para acessar dados meteorológicos, cotações de produtos e realizar transações comerciais online.