Programa Superação libera auxílio para mais 236 famílias em Rio Bonito do Iguaçu

O Governo do Paraná liberou o auxílio emergencial de R$ 1 mil do Programa Superação para mais 236 famílias afetadas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do estado. Com essa nova leva de pagamentos, o programa alcança 1.475 famílias beneficiadas na região.

O benefício, que pode ser pago por até seis meses, visa auxiliar na reconstrução e reorganização da vida das famílias após a tragédia ocorrida no mês passado. Os repasses estão programados para esta quarta (03) e quinta-feira (04), totalizando um investimento de R$ 236 mil nesta etapa.

O Programa Superação é coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) em parceria com o Banco do Brasil. A Sedef realiza o cadastramento dos beneficiários em espaços instalados no município. Após a verificação dos dados, a lista de aprovados é enviada ao banco para efetuar os depósitos.

Para os beneficiários que já possuem conta no Banco do Brasil, o valor é depositado diretamente. Nos demais casos, uma Poupança Social é aberta automaticamente para o recebimento do auxílio. O programa foi desenvolvido especificamente para atender as famílias impactadas pelo tornado, oferecendo suporte financeiro para que os moradores possam retomar suas rotinas.