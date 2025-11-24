Programa Superação beneficia 1.239 famílias atingidas por tornado no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Programa Superação, que oferece auxílio de R$ 1 mil para famílias afetadas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, já atendeu 1.239 famílias desde sua criação. Nesta segunda-feira (24), mais 416 pessoas começaram a receber o benefício, que será pago por até seis meses para auxiliar na recuperação pós-desastre.

Coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) e operacionalizado em parceria com o Banco do Brasil, o programa visa fornecer suporte financeiro mínimo para que os moradores possam reorganizar suas vidas. Os beneficiários são cadastrados pela Sedef em espaços provisórios instalados em frente à prefeitura.

Entre os novos beneficiários está Martinha de Souza Oliveira, moradora do loteamento Sol Nascente. Ela planeja usar o auxílio para repor itens danificados em sua casa, como colchão, forro e móveis. Talita Carolina da Silva, mãe de uma bebê recém-nascida, também recebeu o auxílio e pretende utilizá-lo para comprar leite e pagar o aluguel.

O comércio local já sente os impactos positivos do programa. Ivan Carlos Carra, dono de uma loja de materiais de construção, relata um aumento no movimento desde o sábado seguinte ao tornado. Ele acredita que os recursos disponibilizados pelo governo, incluindo o auxílio de até R$ 50 mil para reformas e construções de casas, terão um impacto significativo na recuperação da cidade.

O Programa Superação, juntamente com outras iniciativas governamentais e o apoio de diversas entidades, busca acelerar a recuperação de Rio Bonito do Iguaçu, permitindo que a comunidade retome suas atividades normais o mais rápido possível após o desastre natural.