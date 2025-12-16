Programa Se Liga! reforça aprendizagem de alunos no Litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cerca de 100 alunos do Colégio Estadual do Campo Ilha Rasa, em Guaraqueçaba, no Litoral do Paraná, participam desde outubro de atividades do programa Se Liga! É tempo de aprender mais!. A iniciativa da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) visa fortalecer a aprendizagem de estudantes da rede estadual que apresentaram dificuldades ao longo do ano.

O programa, criado em 2019, atende alunos do ensino fundamental, médio, profissionalizante e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas últimas semanas do ano letivo em todas as escolas do Estado. As ações são organizadas em três frentes: recuperação, reforço e aprofundamento.

No Colégio Estadual do Campo Ilha Rasa, as atividades são adaptadas à realidade local. O diretor Aramis Oilke Barbosa explica: “A gente consegue associar as atividades com os conteúdos programáticos da Seed-PR com a realidade do estudante. Uma das professoras levou os alunos no mangue para tirar caranguejo. Essa experiência mostra além do trabalho, mas como a ciência e matemática estão ali dentro ou sobre o ecossistema”.

Entre as atividades realizadas estão o “morto vivo da classificação dos ângulos”, onde os alunos praticam geometria de forma lúdica, e o “mercadinho”, que trabalha sistema monetário e operações com decimais. Também são desenvolvidos projetos interdisciplinares como o mapeamento de sambaquis da região, integrando Matemática, Geografia e História.

O programa busca garantir que os alunos iniciem o próximo ano letivo sem pendências, retomando aprendizagens essenciais e fortalecendo as bases necessárias para o avanço nos estudos.