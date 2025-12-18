Programa Praia Acessível expande para regiões de água doce no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná ampliou o programa Praia Acessível para a temporada de verão 2025/2026, incluindo pela primeira vez regiões de água doce. Além do Litoral, a ação atenderá pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em Marilena e São Pedro do Paraná (região Noroeste) e Marechal Cândido Rondon (região Oeste), entre 28 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026.

Na Costa Noroeste, o programa terá dois pontos fixos: em Porto Maringá (Marilena) e na Praia de Porto São José (São Pedro do Paraná). Na Costa Oeste, o atendimento será na Praia de Porto Mendes (Marechal Cândido Rondon), mediante agendamento. Todos funcionarão de terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h.

No Litoral, a estrutura foi reforçada com oito cadeiras anfíbias distribuídas em postos de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. O programa registrou crescimento de 40% na temporada anterior, com 1.068 atendimentos, e prevê aumento de 20% para esta temporada.

As equipes municipais foram treinadas para operar os postos, incluindo técnicas de condução, segurança e manuseio das cadeiras anfíbias. O programa conta com 16 profissionais de Educação Física e sete administrativos para garantir segurança e lazer aos usuários.

As cadeiras anfíbias possuem rodas especiais para deslocamento na areia e água, cinto de segurança, encosto, apoio cervical e para os pés. São adequadas para adultos e crianças, sendo leves, flutuantes e resistentes.