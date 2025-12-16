Programa Praia Acessível amplia atendimentos no Paraná em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Praia Acessível, que oferece banhos de mar para pessoas com dificuldades de locomoção, será ampliado na temporada 2025/2026 no Paraná. A iniciativa contará com 11 cadeiras anfíbias distribuídas em postos de atendimento no Litoral, Costa Noroeste e Costa Oeste do estado, um aumento em relação às 9 cadeiras da temporada anterior.

A expectativa é de um crescimento de pelo menos 20% no número de atendimentos em comparação com o ano passado. Na temporada 2024/2025, foram realizados 1.068 atendimentos apenas no Litoral, um aumento de 40% em relação ao período anterior.

No Litoral, o serviço estará disponível em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. Na Costa Noroeste, em Marilena e São Pedro do Paraná. Já na Costa Oeste, em Marechal Cândido Rondon. O atendimento ocorrerá de terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h, entre 28 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026, com períodos adicionais em algumas regiões.

As cadeiras anfíbias são equipamentos projetados para facilitar o deslocamento na areia e na água, contando com rodas especiais, cinto de segurança regulável e estrutura flutuante. O programa disponibiliza profissionais de Educação Física para acompanhar os usuários, garantindo segurança e conforto durante o banho de mar.

Para utilizar o serviço, não é necessário agendamento prévio na maioria dos locais, exceto em Marechal Cândido Rondon, onde é preciso agendar pelos telefones (45) 2384-8061 ou (45) 2384-8062. O Praia Acessível integra o Verão Maior Paraná, uma iniciativa do governo estadual para promover o turismo e a inclusão nas regiões litorâneas e de costa do estado.