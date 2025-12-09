Programa Nota Paraná premia 38 entidades sociais em sorteio especial de Natal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Programa Nota Paraná, vinculado à Secretaria da Fazenda (Sefa), realizou nesta segunda-feira (8) um sorteio especial de Natal que beneficiou 38 entidades sociais de 35 municípios paranaenses. Cada instituição contemplada recebeu R$ 5 mil, totalizando R$ 190 mil em prêmios destinados a fortalecer iniciativas nas áreas de assistência social, saúde, esporte, cultura e proteção animal.

Das organizações premiadas, 27 atuam na assistência social, três na saúde, quatro no esporte, três na defesa e proteção animal e uma na área cultural. As entidades estão distribuídas em diversos municípios, incluindo Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa.

Além dos prêmios principais, outras instituições foram contempladas com valores de R$ 100, que podem ser acumulados em caso de múltiplos sorteios. No total, o Nota Paraná distribuiu R$ 2,2 milhões em prêmios para entidades sociais. Atualmente, o programa conta com 1.943 organizações cadastradas em todo o Estado.

Para participar dos sorteios e acumular créditos, os consumidores devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Paraná. Os créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante, e cada nota fiscal com CPF gera bilhetes para os sorteios mensais.

O cadastro no programa pode ser feito através do site do Nota Paraná, preenchendo uma ficha com dados pessoais como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço. Os cidadãos também podem doar notas fiscais sem CPF para instituições de sua escolha, aumentando as chances dessas entidades serem contempladas com créditos e nos sorteios.