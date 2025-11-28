Programa Nascer Bem Paraná atende 2.244 famílias em 117 municípios

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná concluiu mais uma etapa de distribuição de enxovais para bebês do programa Nascer Bem Paraná nesta sexta-feira (28). Com a entrega de 607 kits ao longo da semana, o programa alcançou 2.244 famílias atendidas em 117 municípios. A iniciativa visa fornecer suporte material para gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade.

O investimento total do governo na aquisição dos itens é de aproximadamente R$ 10 milhões, com o objetivo de distribuir 16 mil kits em 222 cidades selecionadas. Cada kit contém um carrinho de bebê, roupas, produtos de higiene, acessórios de maternidade e materiais para o bem-estar da criança.

As entregas desta semana ocorreram em Colorado, Iretama, Boa Vista da Aparecida e Quedas do Iguaçu, beneficiando famílias de diversas cidades das regiões de Maringá, Campo Mourão, Cascavel e Laranjeiras do Sul. O programa atende gestantes a partir da 28ª semana de gravidez e puérperas até 30 dias após o parto, inscritas no CadÚnico e beneficiárias do Programa Bolsa Família com renda per capita até a linha da pobreza.

Além da distribuição dos kits, o Nascer Bem prevê o acompanhamento contínuo das gestantes desde o pré-natal e das crianças até os mil primeiros dias de vida. A execução do programa ocorre em parceria com as secretarias municipais de Assistência Social e Saúde, mediante adesão formal dos municípios.

O número de kits por município foi definido com base na média de nascimentos entre 2020 e 2023, considerando famílias enquadradas na linha da pobreza. As entregas estão sendo realizadas de forma gradual, priorizando as regiões com maior necessidade, conforme indicadores sociais como o Índice de Vulnerabilidade das Famílias (IVF-PR) e a taxa de mortalidade infantil.