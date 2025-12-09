Programa Nascer Bem impacta 2.432 famílias em 124 municípios do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Programa Nascer Bem Paraná, iniciativa do Governo do Estado, já entregou kits bebê completos para 2.432 famílias em 124 municípios paranaenses. O programa visa oferecer suporte material e emocional às famílias desde os primeiros dias de vida das crianças.

Em Coronel Vivida, no Sudoeste do Estado, o impacto do programa se materializou na criação do Grupo de Gestantes do CRAS, que se tornou um importante espaço de convivência e orientação para mulheres grávidas e puérperas da cidade. O grupo oferece encontros mensais com equipes multidisciplinares, palestras, rodas de conversa e encaminhamentos para diversos serviços sociais.

Daiane Aparecida Rossi, mãe de quatro filhos, recebeu o kit do Nascer Bem Paraná para seu filho Isaac Miguel, de dois meses. Ela destacou a importância do benefício no dia a dia da família: “O kit é completo e realmente ajuda. Vêm as primeiras roupinhas, termômetro, brinquedo, uma sacola reforçada e, principalmente, o carrinho, que facilita muito”.

Ana Kelli Gonçalves de Oliveira, mãe da recém-nascida Luara, também relatou como o programa e o Grupo de Gestantes transformaram sua experiência na maternidade: “O grupo me ajudou muito, aprendi coisas importantes. Quando recebi o kit, fiquei muito agradecida, porque o carrinho era algo que eu realmente precisava e não tinha condições de comprar”.

Cada kit entregue pelo Estado inclui carrinho de bebê, roupas, produtos de higiene, acessórios de maternidade e itens essenciais ao conforto do recém-nascido. O programa, com investimento de aproximadamente R$ 10 milhões, prevê a distribuição de 16 mil kits em 222 cidades selecionadas com base em critérios técnicos.

Além dos kits, o Nascer Bem Paraná também prevê acompanhamento contínuo das gestantes a partir da 28ª semana de gravidez e das crianças até os mil primeiros dias de vida, fase crucial para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional.