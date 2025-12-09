Programa Mulher Segura realiza palestra em Antonina sobre violência de gênero

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O município de Antonina, no Litoral do Paraná, recebeu nesta terça-feira (9) uma palestra do Programa Mulher Segura, iniciativa da Secretaria da Segurança Pública (SESP) voltada ao fortalecimento das políticas de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. A ação faz parte da programação da Missão Paraná IV e teve como objetivo ampliar o diálogo entre instituições e a comunidade sobre o tema.

A atividade foi conduzida pelo coordenador do programa, coronel Dalton Gean Perovano, que apresentou as frentes de atuação do Mulher Segura. Entre elas, destacam-se ações educativas, orientações sobre direitos, empoderamento feminino e mecanismos de proteção às vítimas, incluindo o acompanhamento de casos com medidas protetivas.

O encontro reuniu representantes da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi), Casa Civil, Defensoria Pública do município e do Samu, fortalecendo a articulação entre os diferentes órgãos que compõem a rede de atendimento à mulher.

A Missão Paraná IV, que começou na segunda-feira (8) em Paranaguá, percorrerá outras cidades do Litoral paranaense até sexta-feira (12), incluindo Morretes, Guaratuba, Guaraqueçaba, Matinhos e as ilhas da região. A iniciativa busca aproximar o governo estadual e a Secretaria da Segurança Pública das comunidades locais.

O Programa Mulher Segura integra a Operação Vida e faz parte do conjunto de ações da Secretaria da Segurança Pública voltadas à prevenção, proteção e combate às diversas formas de violência de gênero no estado do Paraná.