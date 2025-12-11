Programa Mais Escolas Paraná vence Prêmio Caixa PPP na Região Sul

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Mais Escolas Paraná, uma iniciativa do Governo do Estado, foi reconhecido como o Projeto Regional de Destaque na primeira edição do Prêmio Caixa PPP – Região Sul. A premiação ocorreu em Brasília, onde o superintendente do Paranaeducação, Carlos Tamura, representou a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) na cerimônia.

O Mais Escolas Paraná é uma Parceria Público-Privada (PPP) que visa construir 40 novas escolas em 31 municípios paranaenses com crescimento populacional. O programa tem como objetivo principal ampliar e modernizar a infraestrutura escolar, gerando mais de 25 mil novas vagas, com foco no ensino em tempo integral para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Investimento e operação

O investimento total previsto para o programa é de R$ 7,8 bilhões ao longo de 20 anos, sendo R$ 1,7 bilhão destinado à execução de obras e aquisição de equipamentos. As novas unidades serão operadas por um parceiro privado, responsável apenas pelos serviços não pedagógicos, como limpeza, manutenção, segurança, TI, preparo de refeições e administrativos.

A remuneração da empresa parceira será condicionada ao cumprimento de indicadores de desempenho, verificados por uma entidade independente. Esta abordagem visa garantir mais qualidade e eficiência no atendimento à rede estadual de ensino, respondendo à crescente demanda por novas vagas e infraestrutura moderna nas unidades escolares.

O Prêmio Caixa PPP, promovido pela Caixa Econômica Federal em parceria com o Tesouro Nacional, reconhece projetos e atores que se destacam pela inovação, eficiência, sustentabilidade e impacto positivo das Parcerias Público-Privadas no Brasil. O programa paranaense concorreu com 89 projetos de todo o país, divididos em quatro categorias.