Programa libera R$ 100 milhões para agricultura familiar no Paraná

O Programa de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar do Paraná (Coopera Paraná) abriu inscrições nesta quinta-feira (11) para um novo edital que disponibilizará até R$ 100 milhões em recursos financeiros. O objetivo é fortalecer a agricultura familiar e impulsionar o cooperativismo no estado.

Coordenado pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), o programa contempla cooperativas e associações ligadas à agricultura familiar que buscam maior competitividade nos negócios e desenvolvimento sustentável no campo. As inscrições ficarão abertas até 1º de fevereiro de 2026.

O valor disponibilizado nesta edição é o maior da história do programa, superando os R$ 31,5 milhões da edição anterior. Cada organização aprovada poderá receber até R$ 2,2 milhões em recursos financeiros, um aumento significativo em relação aos valores anteriores.

Para participar, as organizações devem atender a requisitos como: ter sede no Paraná, dois anos de existência com CNPJ ativo, possuir Cadastro de Agricultura Familiar (CAF) ativo e faturamento médio anual nos últimos três anos de até R$ 300 milhões.

O programa conta com parcerias importantes, incluindo o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), a Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop-PR) e a União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes).

As organizações interessadas podem acessar o edital completo e realizar as inscrições através do site oficial do programa.