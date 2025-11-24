Programa Ganhando o Mundo prepara 2 mil estudantes para intercâmbio em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois mil estudantes da rede estadual do Paraná se preparam para participar do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo em 2026. O evento de lançamento e orientação acontece nesta terça-feira (25), no Teatro Guaíra, em Curitiba, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do secretário da Educação, Roni Miranda.

Os alunos selecionados viajarão para cinco países: Canadá (1.000 estudantes), Reino Unido (200), Irlanda (300), Austrália (200) e Nova Zelândia (300). O programa, criado em 2022, é considerado o maior de intercâmbio estudantil do Brasil voltado à rede pública estadual.

Durante o evento, os participantes receberão orientações gerais sobre os intercâmbios e os países de destino. Serão realizadas oficinas com o objetivo de familiarizar os estudantes com as rotinas e culturas locais, visando potencializar a experiência internacional.

A Secretaria de Educação custeará todas as despesas do programa, incluindo passagens, alimentação, hospedagem, materiais didáticos, seguros, vacinas e emissão de vistos e documentos. Além disso, os alunos receberão um auxílio financeiro durante o período do intercâmbio.

O evento de preparação para o Ganhando o Mundo 2026 acontece no dia 25 de novembro, terça-feira, às 9 horas, no Teatro Guaíra, localizado na Rua XV de Novembro, 971, no Centro de Curitiba.