Programa de recomposição de aprendizagem melhora desempenho de alunos no Paraná

Implementado em março de 2025, o Programa de Recomposição de Aprendizagem da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) tem mostrado resultados positivos no desempenho de estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual. O programa oferece duas aulas semanais adicionais de Português e Matemática, ministradas por dois professores especializados na mesma sala.

Segundo o painel de avaliação do Paraná, realizado em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), houve melhora nos indicadores educacionais. No 1º trimestre, 10,2% dos 825.113 alunos avaliados estavam no nível Abaixo do Básico. No 2º trimestre, esse índice caiu para 8,8% entre os 830.885 alunos avaliados. A soma dos estudantes nos níveis Adequado e Avançado subiu de 66,8% para 68,2%.

No Instituto de Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto, em Curitiba, a diretora Marcia Murbach relata que o avanço nos níveis de aprendizagem registrou melhora de pelo menos 40%. A iniciativa abrange todas as turmas do 9° ano do Ensino Fundamental e todas as terceiras séries do Ensino Médio da escola, beneficiando cerca de 250 alunos.

O programa é complementado pelo Programa Mais Aprendizagem (PMA), que ocorre no contraturno e está em aplicação desde 2019. No PMA, o foco em Língua Portuguesa é o processo de alfabetização e letramento, enquanto em Matemática, a Seed-PR implementou o uso de Recursos Educacionais Digitais (REDs), como as plataformas Matific e Khan Academy, para auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático de forma interativa.