Programa de intercâmbio do Paraná inclui 10% de alunos do Bolsa Família

A edição 2026 do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, do governo do Paraná, incluirá pela primeira vez 10% de estudantes beneficiários do Bolsa Família entre os 2 mil selecionados. Os alunos da rede pública estadual farão um semestre letivo em países de língua inglesa como Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Austrália, com todas as despesas pagas.

O novo critério visa garantir que estudantes de famílias de baixa renda também tenham oportunidade de participar. A seleção considera ainda o desempenho escolar, resultados em avaliações e frequência às aulas. Os primeiros embarques ocorrerão em janeiro, com os demais escalonados ao longo do ano.

Entre os selecionados está Gustavo Henrique, 15 anos, de Bituruna, que viajará ao Canadá. Beneficiário do Bolsa Família, ele se preparou durante todo o ano, mantendo boas notas e estudando inglês diariamente. Será sua primeira viagem internacional.

Já Jhenifer Macedo, 15 anos, de Toledo, embarcará para a Nova Zelândia no segundo semestre. Ela acompanhou atentamente os requisitos do edital desde o 9º ano para garantir sua participação. “É uma oportunidade única, principalmente para famílias com renda baixa”, afirma.

Criado em 2022, o Ganhando o Mundo já atendeu 4.540 jovens, com investimento superior a R$ 500 milhões. Além das despesas da viagem, cada estudante recebe auxílio mensal de R$ 800 durante o intercâmbio. Ao retornarem, os participantes desenvolvem projetos em suas escolas para compartilhar a experiência.